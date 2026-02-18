Alfredo Loreti morto nell’incidente sulla Pontina denunciato il camionista in fuga

Alfredo Loreti, morto dopo essere caduto dalla sua Ducati sulla Pontina, è stato causato da un camion che si è allontanato senza fermarsi. Le forze dell’ordine hanno individuato e denunciato il camionista a Cisterna, dopo aver analizzato le telecamere di sorveglianza e i testimoni. Il camion, un mezzo di grandi dimensioni, è stato visto vicino al luogo dell’incidente poco prima dello schianto. La polizia continua a cercare altri testimoni che possano chiarire la dinamica dell’accaduto.

Si tratta di un uomo di 58 anni rintracciato a Cisterna; il sinistro lo scorso 13 febbraio in cui ha perso la vita il 48enne che era in sella alla sua Ducati Monster Un uomo di 58 anni rintracciato a Cisterna è stato denunciato nell'ambito delle indagini per la morte di Alfredo Loreti, il 48enne deceduto lo scorso venerdì in un incidente sulla Pontina dopo essere caduto dalla sua Ducati Monster che procedeva in direzione Latina. Il 58enne, come riporta RomaToday è accusato di aver investito il centauro allontanandosi poi dal luogo del sinistro. Il sinistro risale appunto allo scorso venerdì 13 febbraio e si è verificato sulla Pontina, all'altezza del chilometro 13,330 nei pressi di Spinaceto.