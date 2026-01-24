Roma, sulla SS3 “Via Flaminia” nel tratto di Labaro, è stata chiusa la carreggiata verso il centro storico al chilometro 14,800 a causa di un incidente. La strada rimane interdetta al traffico, e si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti o percorsi alternativi. La situazione è sotto controllo dalle autorità competenti.

Sulla SS3 “Via Flaminia” è attualmente chiusa la carreggiata al chilometro 14,800, nella zona di Labaro a Roma, in direzione della Capitale, a causa di un incidente stradale. Deviazioni e gestione della viabilità. Le deviazioni sono state predisposte all’uscita per Montebello. Questo è quanto comunica in una nota l’Anas, che fornisce aggiornamenti sulla situazione in tempo reale. Sul posto sono già intervenute le squadre dell’Anas insieme alle Forze dell’Ordine, le quali sono impegnate nella gestione della viabilità e nel ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: incidente stradale sulla via Flaminia a Labaro, chiusa carreggiata verso Capitale

