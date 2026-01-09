Donna travolta e uccisa mentre va a trovare il figlio ricoverato in ospedale

Una donna di Rotello, in Molise, è stata tragicamente investita e uccisa mentre si recava in ospedale a Chieti, in Abruzzo, per visitare il figlio ricoverato. La vittima aveva raggiunto la città per essere vicina al familiare e si trovava in viaggio quando si è verificato l’incidente. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio nella comunità locale.

Da Rotello, piccolo paesino molisano in provincia di Campobasso, aveva raggiunto Chieti, in Abruzzo, dove aveva preso una stanza in un b&b, per stare vicino al figlio, ricoverato nell'ospedale della città. Ma proprio mentre stava attraversando la strada per entrare nella struttura sanitaria, la.

