Donna travolta e uccisa mentre va a trovare il figlio ricoverato in ospedale

Da today.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di Rotello, in Molise, è stata tragicamente investita e uccisa mentre si recava in ospedale a Chieti, in Abruzzo, per visitare il figlio ricoverato. La vittima aveva raggiunto la città per essere vicina al familiare e si trovava in viaggio quando si è verificato l’incidente. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio nella comunità locale.

Da Rotello, piccolo paesino molisano in provincia di Campobasso, aveva raggiunto Chieti, in Abruzzo, dove aveva preso una stanza in un b&b, per stare vicino al figlio, ricoverato nell'ospedale della città. Ma proprio mentre stava attraversando la strada per entrare nella struttura sanitaria, la. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Investita mentre va a trovare il figlio ricoverato fuori regione, Anna uccisa a pochi metri dall’ospedale

Leggi anche: Investita mentre va a trovare il figlio in ospedale: 69enne foggiana muore dopo 24 ore di agonia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cassola, donna investita e uccisa da un'auto mentre guardava i fuochi d'artificio di Capodanno; Esce a vedere i fuochi di Capodanno, donna travolta e uccisa da un'auto; Investita e uccisa mentre attraversa la strada; Esce per vedere i fuochi d'artificio. Luciana Tessarolo uccisa da un'auto. L'automobilista positivo all'alcoltest è indagato per omicidio stradale.

Montichiari, donna muore travolta da un mezzo pesante - Poco dopo mezzogiorno, in via Rampina di San Giorgio, una donna di età stimata tra i 55 e i 60 anni è stata investita ... bsnews.it

donna travolta uccisa mentreChieti: muore investita mentre attraversa per andare in ospedale dal figlio. La donna, 69enne, era arrivata dal Molise - Madre di 69 anni investita e uccisa da una Renault Kadjar, alla cui guida un 46enne teatino. rete8.it

donna travolta uccisa mentreCassola, donna investita e uccisa da un'auto mentre guardava i fuochi d'artificio di Capodanno - Luciana Tessarollo, di 72 anni, secondo le prime ricostruzioni era uscita da poco di casa. corrieredelveneto.corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.