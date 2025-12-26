Travolta e uccisa mentre attraversa in via Fiorentina | tragedia a Pistoia

Una tragedia stradale ha scosso il tardo pomeriggio di oggi (26 dicembre) in via Fiorentina, a Pistoia, dove una donna di 87 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto. L'anziana, secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità intervenute sul posto, stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita con estrema violenza da una vettura che procedeva lungo l'arteria stradale. L'impatto è stato devastante: la donna è stata sbalzata sull'asfalto e le sue condizioni sono apparse subito disperate. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi con l'invio d'urgenza dei sanitari della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano.

