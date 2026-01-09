Eboli incidente sulla Statale 18 | tre feriti

Nella zona di Eboli, lungo via Cupe vicino alla rotatoria del centro commerciale, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. L'evento ha causato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di ricostruzione.

Momenti di paura a Eboli, lungo via Cupe, nei pressi della rotatoria adiacente al centro commerciale per un incidente che ha coinvolto diversi veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasferite all'ospedale di Battipaglia. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri e la.

