Incidente in Tangenziale | scontro tra Fiat 500 e Lancia Ypsilon traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale ovest, coinvolgendo una Fiat 500 e una Lancia Ypsilon. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La collisione ha provocato rallentamenti e disagi al traffico, che si sono protratti per diverse ore. Nessuna informazione sui feriti è stata ancora comunicata.

Incidente stradale avvenuto per cause di accertamento sulla Tangenziale ovest. Sono venute a collisione una Fiat 500 ed una Lancia Ypsilon. Nessuno è rimasto ferito nonostante la violenza dell'urto, che ha fatto finire la Fiat 500 fuori dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e la Polizia Municipale per i rilievi. Il traffico sulla Tangenziale ha subito rallentamenti con lunghe code.