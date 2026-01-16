Incidente in tangenziale a Novara | schianto tra tre veicoli strada chiusa e traffico in tilt

Un incidente ha coinvolto tre veicoli sulla tangenziale di Novara, nel tratto della Statale 703 in direzione sud. L'evento, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, ha causato la chiusura temporanea della strada e ha determinato un aumento del traffico nella zona tra lo svincolo di Cameri/Veveri e l’uscita per l’interporto. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità competenti per le eventuali riaperture e percorsi alternativi.

Traffico bloccato a Novara a causa di un incidente stradale in tangenziale.É successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, nel tratto della Statale 703 in direzione sudVercelli, tra lo svincolo di CameriVeveri e l'uscita per l'interporto. Secondo le prime informazioni.

