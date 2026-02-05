Cade dal monopattino vicino a Villa Dante giovane ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzo di appena vent’anni è caduto dal monopattino nel pomeriggio vicino a Villa Dante. È stato portato subito in ospedale e ora si trova in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma si sa che il giovane ha riportato ferite serie. La polizia sta lavorando per ricostruire cosa sia successo.

L'incidente nel tardo pomeriggio. Il ragazzo soccorso al Policlinico da dove è stata poi allertata la polizia Municipale. Avviati accertamenti per ricostruire la dinamica Un giovane è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona di Villa Dante. Secondo le prime, ancora frammentarie informazioni, il ragazzo sarebbe caduto mentre si trovava a bordo di un monopattino. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Soccorso dal personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, il giovane è stato trasferito d'urgenza al Policlinico, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

