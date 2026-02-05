Villa Dante cade da monopattino | giovane ricoverato in prognosi riservata

Da messinatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è finito in ospedale dopo essere caduto da un monopattino a Villa Dante. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e le sue condizioni sono gravi. I soccorritori sono intervenuti subito, ma il ragazzo è stato portato in ospedale in prognosi riservata.

Un giovane è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona di Villa Dante. Secondo le prime, ancora frammentarie informazioni, il ragazzo sarebbe caduto mentre si trovava a bordo di un monopattino.Le sue condizioni sono apparse.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Villa Dante

Cade dal monopattino vicino a Villa Dante, giovane ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzo di appena vent’anni è caduto dal monopattino nel pomeriggio vicino a Villa Dante.

Cade dal solaio di un edificio in costruzione, ricoverato con prognosi riservata un 34enne

Un operaio di 34 anni di Campi Salentina è caduto dal solaio di un edificio in costruzione a Sant’Isidoro, nel Nardò.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Villa Dante

Cade da albero in villa Gernetto, morto(ANSA) - LESMO (MONZA), 4 DIC - È morto in ospedale, al San Raffaele di Milano, il giardiniere che questa mattina è caduto da un albero mentre lavorava all'interno di Villa Gernetto a Gerno, frazione ... quotidiano.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.