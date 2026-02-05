Villa Dante cade da monopattino | giovane ricoverato in prognosi riservata

Un giovane è finito in ospedale dopo essere caduto da un monopattino a Villa Dante. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e le sue condizioni sono gravi. I soccorritori sono intervenuti subito, ma il ragazzo è stato portato in ospedale in prognosi riservata.

Un giovane è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona di Villa Dante. Secondo le prime, ancora frammentarie informazioni, il ragazzo sarebbe caduto mentre si trovava a bordo di un monopattino.Le sue condizioni sono apparse.

