Aereo da Madrid a Roma deviato in Abruzzo per guasto | secondo incidente in meno di sette giorni

Un aereo Ryanair partito da Madrid diretto a Roma è stato costretto a cambiare rotta e atterrare in Abruzzo. L’incidente si è verificato martedì sera, poco dopo aver superato la metà del viaggio. A bordo c’erano 185 persone, che hanno dovuto attendere ulteriori dettagli e aggiornamenti. È il secondo episodio simile in meno di una settimana.

Un volo Ryanair proveniente da Madrid è stato deviato in Abruzzo nella serata di martedì 3 febbraio, dopo che l'aereo con a bordo 185 passeggeri aveva già superato la metà del percorso verso Roma Fiumicino. Il dirottamento è avvenuto alle 19.10, quando i piloti hanno ricevuto l'ordine di deviare verso l'aeroporto di Pescara, uno degli scali più frequentati in Italia per i voli internazionali di linea. L'imprevisto è stato causato da venti forti e instabili che si sono concentrati sopra la Capitale, rendendo difficile l'approccio iniziale e compromettendo la sicurezza dell'atterraggio in condizioni di visibilità ridotta.

