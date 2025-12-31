Scontro tra due auto all' incrocio | due feriti in ospedale

Nella giornata di oggi, poco dopo mezzogiorno, si è verificato uno scontro tra due veicoli lungo la strada provinciale 27, nei pressi della chiesa di San Marco a Castiglion Fiorentino. L’incidente ha coinvolto due persone, che sono state trasportate in ospedale per le cure mediche. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Uno scontro tra due auto si è verificato pochi minuti dopo mezzogiorno lungo la strada provinciale 27 all'altezza della chiesa di San Marco a Castiglion Fiorentino. Una delle due macchine coinvolte, nello scontro, si è ribaltata su un fianco. Immediati i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana sud est.

