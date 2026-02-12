Amazon nuova inchiesta per evasione fiscale Il pm Ramondini | Stabile organizzazione occulta

La Guardia di Finanza di Monza ha avviato una nuova indagine su Amazon. Gli inquirenti sospettano che la società abbia evaso centinaia di milioni di euro tra il 2019 e il 2023. Sono state eseguite perquisizioni alla sede italiana, nelle abitazioni di sette manager e negli uffici di Kpmg, anche se quest’ultimi non sono indagati. Il pm Ramondini parla di una “stabile organizzazione occulta” e l’indagine prosegue.

Milano, 12 febbraio 2026 - Nuova indagine su Amazon: con l'ipotesi di una evasione fiscale di alcune centinaia di milioni tra il 2019 e il 2023 da parte di Amazon, la Gdf di Monza, delegata dalla Procura di Milano, ha effettuato una serie di perquisizioni nella sede italiana della società guidata da Jeff Bezos ed anche nelle abitazioni di 7 manager e negli uffici di Kpmg, non indagati. La conferma dell'operazione, anticipata da Reuters, è arrivata da fonti qualificate. Il filone di inchiesta, ora a ignoti, è coordinato dal pm Elio Ramondini. Contestazioni e indagini precedenti. Perquisizioni anche in uffici manager non indagati, centinaia milioni non dichiarati La contestazione riguarda una presunta "stabile organizzazione occulta" in quanto la multinazionale avrebbe operato e prodotto redditi in Italia.

