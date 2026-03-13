Incendio in via Simone Furfari auto parcheggiata prende fuoco | pompieri al lavoro

Un incendio si è verificato in via Simone Furfari, dove un'auto parcheggiata, una BMW X3, ha preso fuoco. I pompieri sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso sulla strada che collega il corso Garibaldi e il lungomare.

Sul posto anche i poliziotti delle Volanti della questura e gli agenti della polizia locale. Le cause sono in corso di accertamento Pompieri in azione sulla centralissima via Simone Furfari. Improvvisamente, le cause sono in corso di accertamento, un suv Bmw X3 parcheggiato sulla strada che porta al corso Garibaldi e sul lungomare, ha preso fuoco. Sul posto oltre i vigili del comando provinciale, impegnati nello spegnimento dell'incendio e nella messa in sicurezza dell'area, anche gli agenti della polizia locale e delle Volanti della questura. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. VIDEO Paura alla Tonnara nella serata della festa delle donne, in fiamme il Sunset Beach Club di Palmi: vigili del fuoco in azione 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Auto prende fuoco mentre è parcheggiata, alba di paura a ChiavariDurante le operazioni di spegnimento del rogo, a causa del denso fumo, i residenti di una palazzina sono stati fatti allontanare. Camion prende fuoco improvvisamente nel piazzale, intervengono i pompieri: tre mezzi bruciati nell'incendioGrande paura, ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio che si è verificato stanotte nell'area del Consar a Ravenna, vicino alla strada statale...