Grosso incendio in un palazzo diverse persone intossicate | FOTO-VIDEO

Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, un incendio ha devastato un edificio in via Lorenzo Bartolini, vicino a viale Lenin a Bologna. L’incendio si è scatenato a causa di un cortocircuito, e le fiamme hanno rapidamente avvolto alcuni appartamenti al secondo piano. Diverse persone sono rimaste intossicate dalle esalazioni di gas e fumo, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

La scorsa notte, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, c'è stato un grosso incendio in un palazzo di via Lorenzo Bartolini, traversa di viale Lenin, alla periferia di Bologna. Le fiamme sono divampate dall'interno di un appartamento, per cause ancora da chiarire, e nel rogo sono rimasti intossicati diversi condomini. Dalle prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato attorno alle ore 1.30 di notte. Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto si è precipitata una pattuglia della polizia che si trovava a transitare nei pressi del condominio. Gli agenti hanno cominciato a far uscire dal palazzo persone e animali domestici, e nel frattempo sono stati raggiunti dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, intervenuti con quattro ambulanze e un'automedica.