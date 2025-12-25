Notte di Natale al lavoro per i vigili del fuoco | domato un incendio di sterpaglie sul monte Fasce
Notte di Natale al lavoro per i vigili del fuoco di Genova. Nella serata di ieri, intorno alle 23, due squadre dei pompieri sono intervenuti per un incendio di sterpaglie lungo la strada del monte Fasce, in località monte Cordina, nel comune di Bogliasco.Le operazioni di spegnimento si sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
