Incendio in un edificio abbandonato tra Milano e Cormano 4 persone salvate dai vigili del fuoco | le foto

Quattro persone sono state salvate dai vigili del fuoco dopo un incendio in un edificio abbandonato tra Milano e Cormano. Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente, riuscendo a mettere in salvo chi era rimasto intrappolato al secondo piano. L’incendio ha provocato fumo e danni, ma nessuno ha riportato ferite gravi. I vigili continuano a fare le verifiche sull’origine delle fiamme.

Quattro persone sono rimaste intrappolate al secondo piano di un edificio al confine tra Milano e Cormano durante un incendio. Sul posto polizia, vigili del fuoco e soccorritori del 118.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Cormano Incendio in un edificio abbandonato a Milano: quattro persone salvate dai vigili del fuoco Questa mattina a Milano, un incendio è scoppiato in un edificio abbandonato in via dei Giovi 6, tra Cormano e il capoluogo. Roma, incendio in edificio abbandonato: i vigili del fuoco al lavoro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Milano Cormano Argomenti discussi: Incendio in un condominio a Verona, due ricoverati gravi in ospedale; Milano, fiamme in un negozio di bici elettriche: 22 persone soccorse; Incendio in un negozio di bici elettriche, evacuato un intero condominio: soccorse 22 persone; Milano, incendio in un negozio di bici elettriche: evacuato un intero edificio. Incendio in edificio abbandonato tra Milano e Cormano, 4 persone salvate dai vigili del fuoco: le fotoQuattro persone sono rimaste intrappolate al secondo piano di un edificio al confine tra Milano e Cormano durante un incendio ... fanpage.it Incendio nell’ex fabbrica a Cormano, il sindaco: ferito un agente di Polizia localeNell'incendio divampato oggi in un edificio inutilizzato sito in via dei Giovi a Cormano, un agente di Polizia locale è rimasto ferito, mentre 4 ... ilnotiziario.net Incendio in edificio abbandonato tra Cormano e Milano: quattro persone salvate dai Vigili del Fuoco. #radiolombardia #noncifermiamomai #Vigilidelfuoco Articolo nei commenti. - facebook.com facebook #Milano, squadre #vigilidelfuoco impegnate in via dei Giovi per l' #incendio di un edificio abbandonato. Soccorse 4 persone senza fissa dimora rimaste bloccate nella struttura. In corso opere di bonifica [ #28gennaio 13:00] x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.