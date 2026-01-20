Incendio alla raffineria Api anche il Comune di Falconara ammesso come parte civile

Il Comune di Falconara è stato ammesso come parte civile nel procedimento riguardante l'incendio alla Raffineria Api avvenuto il 24 febbraio 2022. La decisione riguarda tutte le costituzioni di parte civile presentate, confermando l'interesse delle autorità locali a tutelare i cittadini e l'ambiente coinvolti dall'evento. La vicenda evidenzia l'importanza di affrontare con attenzione e responsabilità i rischi industriali e le loro conseguenze.

