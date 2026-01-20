Incendio alla raffineria Api anche il Comune di Falconara ammesso come parte civile
Il Comune di Falconara è stato ammesso come parte civile nel procedimento riguardante l'incendio alla Raffineria Api avvenuto il 24 febbraio 2022. La decisione riguarda tutte le costituzioni di parte civile presentate, confermando l'interesse delle autorità locali a tutelare i cittadini e l'ambiente coinvolti dall'evento. La vicenda evidenzia l'importanza di affrontare con attenzione e responsabilità i rischi industriali e le loro conseguenze.
ANCONA – Sono state tutte ammesse le costituzioni di parte civile per l'incendio alla Raffineria Api del 24 febbraio del 2022. Sono il Comune di Falconara, i comitati ambientalisti e i privati cittadini. Si è chiusa così, questa mattina, l'udienza preliminare al tribunale dorico, davanti al gup.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Processo alla raffineria Api, inquinamento anche nel sottosuoloUn nuovo capitolo apre nel processo alla raffineria Api di Falconara, con accuse che vanno oltre l'inquinamento atmosferico.
Valvola difettosa, incendio all’Api di Falconara nel 2022: in 8 rischiano di finire a processoFALCONARA - Un altro incidente, un ulteriore filone penale. Si è aperta ieri mattina davanti al gup Alberto Pallucchini l’udienza preliminare a carico di otto imputati, tra dirigenti e capi reparto ... corriereadriatico.it
Processo esalazioni Api: parla il Comandante dei CarabinieriUdienza dedicata ancora ai testi dell'accusa, oggi, nel processo in corso al Tribunale di Ancona per l'incidente avvenuto sette anni fa alla raffineria Api di Falconara Marittima. Sono 17 gli imputati ... rainews.it
