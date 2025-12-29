Auto in fiamme sull’A4 | intervengono i Vigili del Fuoco traffico bloccato

Nella mattinata di oggi, un’auto alimentata a Gpl è andata in fiamme sull’A4, poco prima del casello di Vicenza Ovest, in direzione Milano. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha richiesto l’interruzione temporanea del traffico. La situazione ha causato disagi alla viabilità, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza in autostrada.

Un’ auto alimentata a Gpl ha preso fuoco nella mattinata lungo l’ Autostrada A4, in direzione Milano, poco prima del casello di Vicenza Ovest. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Vicenza con un’ autopompa, un’ autobotte e otto operatori. Per raggiungere rapidamente il veicolo in fiamme, fermo sulla carreggiata, i pompieri hanno dovuto scavalcare le recinzioni della tangenziale, che in quel tratto corre affiancata all’autostrada. Le operazioni si sono concentrate innanzitutto sulla messa in sicurezza della bombola di gas della Dacia, che aveva già iniziato a perdere combustibile, e successivamente sullo spegnimento dell’incendio mediante l’utilizzo di schiumogeno antincendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

