Incendio travolge galleria | 300 metri di fiamme e traffico bloccato

Un incendio ha avvolto la galleria del Seminario a Casina, provocando un blocco totale del traffico sulla Statale 63. Le fiamme hanno coperto circa 300 metri di tunnel, creando un pericolo immediato per chi percorreva quella strada. Le squadre di emergenza sono intervenute subito per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio resta da chiarire, mentre i soccorritori lavorano sul posto.

La galleria del Seminario in fiamme: cosa è successo davvero. Un grave incidente stradale ha coinvolto la galleria del Seminario sulla Statale 63 a Casina, in provincia di Reggio Emilia. Lo scontro frontale tra due veicoli ha causato feriti e un vasto incendio che ha interessato la struttura. Le fiamme, alimentate dal carburante fuoriuscito, si sono propagate rapidamente, rendendo necessaria l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla struttura stessa della galleria, che limita gli spazi di manovra. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 23 febbraio 2026, alle 16:27. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Incendio sull'A4, autobus in fiamme e traffico bloccato: 6 km di code verso Milano Tir in fiamme in autostrada, traffico bloccatoUn tir ha preso fuoco sull’autostrada A10, causando una grande colonna di fumo nero che si vede da lontano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Un incendio sviluppatosi nel bistrot accanto all’Eurospin di Vallemiano ha interessato la copertura del centro commerciale, sprigionando una densa colonna di fumo nero. Nessun ferito registrato - facebook.com facebook