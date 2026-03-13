Incendio a Cerese | i Vigili salvano il magazzino Vestiesse

Il 13 marzo 2026 a Cerese si è verificato un incendio nella centralina dell’impianto fotovoltaico del negozio Vestiesse in via Learco Guerra. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a salvare il magazzino dall’espansione delle fiamme. L’incidente ha causato temporanei disagi alla zona, ma non si registrano feriti o danni strutturali rilevanti.

Un principio d’incendio ha scosso la tranquillità di Cerese nel pomeriggio del 13 marzo 2026, quando fiamme hanno preso vita nella centralina dell’impianto fotovoltaico del punto vendita Vestiesse in via Learco Guerra. L’intervento rapido dei Vigili del Fuoco di Mantova ha impedito che il rogo si propagasse al magazzino pieno di abiti, salvando l’attività commerciale da danni devastanti. L’evento si è verificato poco prima delle 14:00, quando i proprietari hanno notato fumo denso uscire dalle aperture di aerazione dei locali interrati e hanno immediatamente chiamato il numero 115. La vicinanza tra il locale tecnico in fiamme e le scaffalature del magazzino rappresentava un rischio altissimo per l’intero stabilimento, ma l’azione tempestiva ha circoscritto il danno alla sola zona elettrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Cerese: i Vigili salvano il magazzino Vestiesse Articoli correlati Incendio in casa, i vigili del fuoco salvano un uomo svenuto per il fumo: soccorso in codice rossoI vigili del fuoco hanno salvato la vita di un uomo svenuto in casa per il fumo denso di un incendio alla Borghesiana. Coriano, incendio in un magazzino: il proprietario resta ustionato. Immobile inagibileNel pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Montescudo, nel territorio comunale di Coriano, per l'incendio di un...