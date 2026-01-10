Coriano incendio in un magazzino | il proprietario resta ustionato Immobile inagibile
Nel pomeriggio di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Coriano, in via Montescudo, per un incendio in un magazzino di 30 metri quadrati attiguo a un’abitazione. L’incidente ha provocato ustioni al proprietario, mentre l’immobile è stato dichiarato inagibile. L’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme e prevenire ulteriori danni alla struttura circostante.
Nel pomeriggio di venerdì i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Montescudo, nel territorio comunale di Coriano, per l'incendio di un magazzino di 30 metri quadrati annesso a un'abitazione. Il rogo ha distrutto il deposito e danneggiato la struttura della casa adiacente a causa del forte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Incendio alla Mb del Vallone, sopralluogo di Asl e Arpat e immobile inagibile
Leggi anche: Incendio in un appartamento di Via San Clemente: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito ma immobile inagibile
Coriano, incendio in un magazzino: il proprietario resta ustionato. Immobile inagibile; INCENDIO MAGAZZINO.
Incendio in un’abitazione a Coriano, paura per un 71enne - Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13:30, in via Montescudo, nella zona di Monte Tauro, nel comune di Coriano. chiamamicitta.it
Incendio nel ripostiglio di una casa a Monte Tauro. Soccorso il proprietario - Le fiamme sono scoppiate per cause accidentali nel retro di un abitazione adibito a ripostiglio. newsrimini.it
Scoppia incendio nel capanno vicino all'abitazione: un uomo intossicato - Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13. altarimini.it
Coriano, incendio in una casa: 71enne intossicato - Gallery - facebook.com facebook
I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio del Comune di Coriano #Coriano #Cronaca x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.