Coriano incendio in un magazzino | il proprietario resta ustionato Immobile inagibile

Nel pomeriggio di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Coriano, in via Montescudo, per un incendio in un magazzino di 30 metri quadrati attiguo a un’abitazione. L’incidente ha provocato ustioni al proprietario, mentre l’immobile è stato dichiarato inagibile. L’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme e prevenire ulteriori danni alla struttura circostante.

Incendio nel ripostiglio di una casa a Monte Tauro. Soccorso il proprietario - Le fiamme sono scoppiate per cause accidentali nel retro di un abitazione adibito a ripostiglio. newsrimini.it

Scoppia incendio nel capanno vicino all'abitazione: un uomo intossicato - Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13. altarimini.it

Coriano, incendio in una casa: 71enne intossicato - Gallery - facebook.com facebook

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio del Comune di Coriano #Coriano #Cronaca x.com

