Policlinico inaugurata la stanza sensoriale al reparto di neuropsichiatria infantile

Oggi al Policlinico G. è stata aperta una nuova stanza sensoriale nel reparto di neuropsichiatria infantile. La struttura è stata allestita all’interno dell’unità operativa complessa dedicata ai pazienti più giovani. La stanza è stata creata per offrire un ambiente dedicato al supporto dei bambini che frequentano il reparto. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell’ospedale e del personale sanitario.

Uno spazio allestito e donato grazie alla costruttiva sinergia tra la fondazione Ste.La, i Lions Club Messina Colapesce, e l'istituto comprensivo Gravitelli Paino È stata inaugurata oggi la nuova stanza sensoriale dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile del Policlinico G. Martino di Messina, diretta dalla professoressa Gabriella Di Rosa. Uno spazio allestito e donato grazie alla costruttiva sinergia tra la fondazione Ste.La, i Lions Club Messina Colapesce, e l'istituto comprensivo Gravitelli Paino. Il risultato è un luogo capace di adattarsi alle esigenze di ogni piccolo paziente in cura progettato come evoluzione delle stanze Snoezelen, note come ambienti di stimolazione sensoriale controllata e rilassante.