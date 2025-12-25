Refrigerata liscia o gassata anche leggermente | inaugurata la nuova ' Casa dell' acqua'
E’ stata inaugurata la ‘Casa dell’acqua’ di Gallo. La ‘stazione’ eroga acqua refrigerata, liscia, gassata e leggermente gassata di ottima qualità. Un servizio che, rispetto al consumo di acqua in bottiglia, consente di ridurre sensibilmente la produzione di rifiuti e garantisce al tempo stesso un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
' E' la terza struttura nel territorio Comunale, dopo quella presso la Coop Mazzotti Carli e in Piazzale Pellegrino Artusi.
