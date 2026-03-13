In via Borgo Palazzo la prima casa a Bergamo dell’associazione Anna e Marco | Un oratorio laico pensato per accogliere

In via Borgo Palazzo a Bergamo, l’Associazione Anna e Marco ha ricevuto in donazione la sua prima abitazione, destinata a un oratorio laico per adolescenti e giovani in difficoltà. Si tratta di una casa che si apre come punto di riferimento per chi si trova in crisi, in rabbia o in fuga. Questo evento rappresenta un momento importante per l’associazione, che si impegna a offrire un nuovo spazio di accoglienza.

Bergamo. Una data che resterà impressa nella storia dell’ Associazione Anna e Marco, ente del terzo settore iscritto al Runts che ricevuto in donazione la sua prima casa dedicata agli adolescenti e ai giovani in crisi, in rabbia, in fuga. Si tratta di un ampio spazio, situato in via Borgo Palazzo, che diventerà un punto di riferimento per tanti ragazzi del territorio, offrendo un “terzo luogo” sicuro e non giudicante, in cui calmarsi e confrontarsi al di là della famiglia e della scuola. A breve prenderanno il via i lavori di ristrutturazione dell’immobile, che l’associazione considera a tutti gli effetti un “oratorio laico”: la chiamano “una casa via di casa” perché è un luogo pensato per accogliere, ascoltare e offrire opportunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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È successo nella serata di venerdì 13 febbraio davanti al Carrefour di Borgo Palazzo. x.com