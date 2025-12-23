Mini rugby e mini calcio all' oratorio per sport e inclusione | la missione dell' associazione Kekambas

L'associazione Kekambas promuove il mini rugby e il mini calcio all'oratorio dei Santi Protomartiri Romani, nella zona Aurelio. Da quattro anni, l'organizzazione si impegna a favorire lo sport e l'inclusione tra i giovani, attraverso attività sportive che valorizzano il rispetto, la collaborazione e il benessere di tutti i partecipanti. Un progetto che mira a creare un ambiente accogliente e formativo per i bambini della comunità.

Mini rugby e mini calcio per l’inclusione. Queste le proposte portate avanti dall’Associazione sportiva dilettantistica Kekambas che da quattro anni per opera all’interno della parrocchia dei Santi Protomartiri Romani (zona Aurelio) guidata da don Alessandro Pagliari. Un’iniziativa che ha come. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

