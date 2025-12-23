Mini rugby e mini calcio all' oratorio per sport e inclusione | la missione dell' associazione Kekambas

L'associazione Kekambas promuove il mini rugby e il mini calcio all'oratorio dei Santi Protomartiri Romani, nella zona Aurelio. Da quattro anni, l'organizzazione si impegna a favorire lo sport e l'inclusione tra i giovani, attraverso attività sportive che valorizzano il rispetto, la collaborazione e il benessere di tutti i partecipanti. Un progetto che mira a creare un ambiente accogliente e formativo per i bambini della comunità.

