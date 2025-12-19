lezioni private arriva in prima serata sul nove il nuovo programma di luca sommi ospiti della prima puntata marco travaglio roberto vecchioni e anna foglietta

Il sabato sera del NOVE si arricchisce di un nuovo format condotto da Luca Sommi per approfondire i grandi temi universali legati all’attualità: dal 20 dicembre per 4 settimane in prima serata arriva “ Lezioni private ”, programma disponibile anche in streaming su Discovery+, che racconterà la realtà attraverso l’arte, la letteratura, la musica esplorando nuove chiavi di lettura del presente e del futuro insieme a voci autorevoli del panorama culturale italiano. Il giornalista, scrittore, autore e docente universitario, affiancato in studio da ospiti differenti in ogni puntata, si interrogherà su quattro macro-temi: giustizia (sabato 20 dicembre), felicità (27 dicembre), guerra (3 gennaio) e bellezza (10 gennaio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

