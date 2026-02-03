Quando si è diffusa la notizia della morte di Catherine O’Hara, a 71 anni, molti Millennials hanno sentito un pugno allo stomaco. L’attrice canadese, nota per il suo talento e per le sue interpretazioni, si è spenta dopo una breve malattia. La sua morte ha fatto riflettere su quanto anche gli adulti, con tutte le loro esperienze, possano sbagliare e tornare indietro, come ha sempre insegnato con il suo modo di essere.

Quando, pochi giorni fa, si è diffusa la notizia della morte di Catherine O’Hara, scomparsa a settantuno anni dopo una breve malattia, tutti noi Millennials abbiamo sentito una stretta al cuore. Certo, negli anni la nostra generazione ha salutato -non senza sofferenza- moltissimi miti dell’infanzia e dell’adolescenza, dalla quasi totalità del corpo docente di Hogwarts ( Alan Rickman, Maggie Smith, Michael Gambon, Robbie Coltrane e molti altri) a Luke Perry e Shannen Doherty, gli indimenticabili Dylan e Brenda di Beverly Hills 90210, fino a Matthew Perry, l’adorabile Chandler di Friends. Catherine O’Hara, l’intramontabile Kate McCallister. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Catherine O’Hara ha regalato ai Millennials l’insegnamento più importante di sempre: anche gli adulti sbagliano (e sono pure recidivi)

Approfondimenti su Catherine OHara

La notizia della morte di Catherine O’Hara ha sconvolto molti fan e colleghi.

Macaulay Culkin, ancora scosso per la scomparsa di Catherine O'Hara, le dedica un messaggio su Instagram.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Catherine OHara

Argomenti discussi: Addio a Catherine O'Hara, l'attrice di 'Mamma ho perso l'aereo' aveva 71 anni; È morta Catherine O'Hara, il toccante addio di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo; Addio a Catherine O’Hara: la madre di Mamma, ho perso l’aereo. Aveva 71 anni; È morta Catherine O’Hara, addio all’attrice di Schitt’s Creek e mamma di Kevin.

«Catherine O’Hara ha nascosto a tutti la malattia»: sul set fino a pochi giorni prima della morte, il malore e la corsa in ospedaleCatherine O’Hara avrebbe deciso, insieme al marito Bo Welch, di tenere segreta la propria malattia, continuando a vivere con apparente normalità fino all’ultimo ... ilmattino.it

Morta Catherine O’Hara, addio alla mamma di Mamma ho perso l’aereoCatherine O'Hara è morta a 71 anni: addio all'attrice di Mamma ho perso l'aereo, Beetlejuice e Schitt's Creek. Carriera, causa morte e l'addio di Culkin. lifestyleblog.it

«Catherine O'Hara aveva spiegato di aver lasciato Saturday Night Live dopo solo una settimana perché pensava che sarebbe stato semplice, visto il lavoro fatto con SCTV, ma poi aveva preferito tornare in Canada senza nemmeno completare una puntata. » - facebook.com facebook

A 71 anni è morta Catherine O’Hara, la madre di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo” dlvr.it/TQg3MB x.com