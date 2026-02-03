Catherine O’Hara ha regalato ai Millennials l’insegnamento più importante di sempre | anche gli adulti sbagliano e sono pure recidivi

Quando si è diffusa la notizia della morte di Catherine O’Hara, a 71 anni, molti Millennials hanno sentito un pugno allo stomaco. L’attrice canadese, nota per il suo talento e per le sue interpretazioni, si è spenta dopo una breve malattia. La sua morte ha fatto riflettere su quanto anche gli adulti, con tutte le loro esperienze, possano sbagliare e tornare indietro, come ha sempre insegnato con il suo modo di essere.

Quando, pochi giorni fa, si è diffusa la notizia della morte di Catherine O'Hara, scomparsa a settantuno anni dopo una breve malattia, tutti noi Millennials abbiamo sentito una stretta al cuore. Certo, negli anni la nostra generazione ha salutato -non senza sofferenza- moltissimi miti dell'infanzia e dell'adolescenza, dalla quasi totalità del corpo docente di Hogwarts ( Alan Rickman, Maggie Smith, Michael Gambon, Robbie Coltrane e molti altri) a Luke Perry e Shannen Doherty, gli indimenticabili Dylan e Brenda di Beverly Hills 90210, fino a Matthew Perry, l'adorabile Chandler di Friends. Catherine O'Hara, l'intramontabile Kate McCallister.

La notizia della morte di Catherine O’Hara ha sconvolto molti fan e colleghi.

Macaulay Culkin, ancora scosso per la scomparsa di Catherine O'Hara, le dedica un messaggio su Instagram.

