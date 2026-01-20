Teatro Arbostella arriva Il più felice dei tre | equivoci risate e una tarantella irresistibile

Al Teatro Arbostella di Salerno, la stagione comica continua con “Il più felice dei tre”. Una commedia ricca di equivoci, risate e momenti di spensieratezza, accompagnata da una tarantella coinvolgente. Un appuntamento che promette di offrire un’ora di divertimento semplice e genuino, ideale per trascorrere una serata all’insegna della leggerezza e del buonumore.

La stagione comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno prosegue a ritmo sostenuto e si avvicina al giro di boa con una nuova proposta all’insegna della leggerezza e del divertimento. Nei prossimi appuntamenti in cartellone, il pubblico potrà assistere a una commedia brillante, pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età. Per tre fine settimana consecutivi, sul palco di Viale Verdi torna una compagnia molto legata alla storia dell’Arbostella: Teatro Per Noi (Napoli). In scena lo spettacolo “Mamma mia bella che tarantella”, liberamente ispirato a “Il più felice dei tre” di Eugène Labiche, autore francese tra i più noti del vaudeville. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Teatro Arbostella, arriva “Il più felice dei tre”: equivoci, risate e una tarantella irresistibile Risate, equivoci e… tarantelle: al Teatro Arbostella arriva l’esilarante “Il più felice dei tre”Al Teatro Arbostella di Salerno arriva “Il più felice dei tre”, una commedia che mescola risate e equivoci. Leggi anche: Teatro Arbostella: risate, equivoci e colpi di scena con “No pe’ sord ma pe’ denare” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Eventi a Salerno, dove andare a gennaio 2026; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 16 al 18 gennaio; Un nuovo Welfare Culturale per le imprese all’Hub di Arbostella (SA); Teatro Arbostella, ultimo week-end con il capolavoro Le Voci di Dentro di Eduardo -. È andata in scena al Teatro Arbostella “Gino Esposito” l’originale e coinvolgente intervista doppia con don Roberto Faccenda, inserita nello spettacolo “Buoni Spropositi” dei Villa PerBene. Un momento brillante, tra ironia, riflessione e leggerezza, che ha conq - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.