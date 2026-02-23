Donatella Finocchiaro arriva in città | sarà Rosa Balistreri in un viaggio tra dolore orgoglio e memoria

Donatella Finocchiaro si presenta in città per interpretare Rosa Balistreri, portando sul palco la sofferenza e l’orgoglio della musica siciliana. La causa è la commemorazione dell’artista, che ha lasciato un’impronta profonda nella tradizione musicale locale. La serata promette di coinvolgere il pubblico con canzoni autentiche e ricordi intensi. La voce di Finocchiaro rivivrà le emozioni di un’epoca passata, lasciando tutti con il fiato sospeso.

“Rosa cunta e canta” è un omaggio teatrale alla cantautrice simbolo della tradizione siciliana. Musica popolare e racconto civile per uno degli appuntamenti più attesi della stagione al teatro Pirandello La parola che si fa racconto, il racconto diventa emozione: un filo conduttore intenso e passionale che celebra la musica siciliana d'autore e la memoria mai sopita di un'interprete senza tempo. Rosa Balistreri rivive con le fattezze di Donatella Finocchiaro, attrice di lungo corso al cinema e al teatro, con lo spettacolo “Rosa cunta e canta” in programma al teatro Pirandello domenica 1 marzo alle 17,30. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

