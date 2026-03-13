In diretta su Eurosport Discovery+ e HBO MAX i mondiali 2026 di short track curling e pattinaggio di figura

Da sabato 14 marzo, i Mondiali di short track, curling e pattinaggio di figura vengono trasmessi in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO MAX. L'evento si svolge a Montreal, dove le competizioni vedono protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni. La copertura televisiva permette agli spettatori di seguire le gare in tempo reale attraverso più piattaforme digitali e televisive.

Warner Bros. Discovery trasmette da sabato 14 marzo i Mondiali di Short Track a Montreal con Arianna Fontana, primatista degli atleti italiani più medagliati nella storia dei Giochi Olimpici, l’iridato Pietro Sighel e gli altri nostri campioni olimpici di Milano-Cortina 2026: Elisa Confortola e Thomas Nadalini in staffetta mista. Sabato 14 e domenica 15 marzo LIVE dalle 18:30 su HBO Max e discovery+, disponibile anche su DAZN, TimVision e Prime Video. Inoltre, al termine di una stagione di Wintersports culminata con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 che Warner Bros. Discovery ha trasmesso in diretta integrale, Eurosport... 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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