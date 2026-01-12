Australian Open 2026 | in diretta integrale su HBO Max e discovery+ con Eurosport

L'Australian Open 2026, prima tappa del Grande Slam, sarà disponibile in diretta integrale su HBO Max e discovery+, con copertura esclusiva di Warner Bros. Discovery. I migliori match saranno trasmessi su Eurosport 1, mentre le partite italiane saranno visibili su Eurosport 2. Per la prima volta, l’intero torneo sarà accessibile in streaming completo, offrendo agli appassionati un’ampia gamma di opzioni per seguire l’evento.

Prima prova del Grande Slam 2026, l'Australian Open è un'esclusiva di Warner Bros. Discovery con i migliori match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e per la prima volta in versione integrale su HBO Max (in partenza domani) oltre a discovery+. In diretta su Eurosport per il 32° anno consecutivo.

