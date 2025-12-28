A Verona la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra
Da 2 al 6 gennaio 2026, Verona ospiterà la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra. Lo stage residenziale, dedicato agli strumenti a plettro, si svolgerà presso l’Hotel San Marco, offrendo un’opportunità di approfondimento musicale nel contesto internazionale. Questa manifestazione rappresenta un’occasione di crescita per musicisti e appassionati, consolidando la tradizione dell’evento nel panorama culturale della città.
Verona si prepara ad accogliere dal 2 al 6 gennaio 2026 la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra, lo stage residenziale internazionale per strumenti a plettro che torna per la terza volta consecutiva all'Hotel San Marco. Il suo centro congressi si. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dal 2 al 6 gennaio 2026 la IX edizione invernale dell’Accademia riunirà a Verona oltre 40 musicisti da tutto il mondo. #veronanetwork facebook
