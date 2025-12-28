A Verona la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da 2 al 6 gennaio 2026, Verona ospiterà la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra. Lo stage residenziale, dedicato agli strumenti a plettro, si svolgerà presso l’Hotel San Marco, offrendo un’opportunità di approfondimento musicale nel contesto internazionale. Questa manifestazione rappresenta un’occasione di crescita per musicisti e appassionati, consolidando la tradizione dell’evento nel panorama culturale della città.

Verona si prepara ad accogliere dal 2 al 6 gennaio 2026 la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra, lo stage residenziale internazionale per strumenti a plettro che torna per la terza volta consecutiva all'Hotel San Marco. Il suo centro congressi si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

a verona la ix edizione invernale dell8217accademia internazionale italiana di mandolino e chitarra

© Veronasera.it - A Verona la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra

Leggi anche: Concerto finale a Grand'orchestra della IX Winter Accademia internazionale italiana di mandolino & chitarra

Leggi anche: Duo Khordé per mandolino e chitarra in concerto ad Acquaviva delle Fonti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; Big match Tezenis-Pesaro per il Campione d'Inverno ma Verona rischia di non fare la Coppa Italia; I lavori di questa settimana nel Veronese. Le modifiche alla viabilità; Corriere di Verona - Hellas e mercato, si riaccende il focus su Baldanzi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.