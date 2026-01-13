Portobello la serie tv su Enzo Tortora su HBO Max Italia | il trailer

È stato pubblicato il trailer ufficiale di “Portobello”, la serie tv di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, dedicata alla figura di Enzo Tortora. Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, la serie sarà disponibile su HBO Max Italia dal 20 febbraio. Un racconto che approfondisce una vicenda significativa della cronaca e della giustizia italiana, narrata con attenzione e rigore.

È stato rilasciato oggi il trailer ufficiale di "Portobello", l'attesa serie tv di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, presentata all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e disponibile dal 20 febbraio sulla nuova piattaforma HBO Max. La prima serie italiana HBO Original è dedicata alla drammatica vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, che fu protagonista di un'insensata odissea giudiziaria. È il 1982 ed Enzo Tortora è all'apice del successo. Conduce Portobello e raggiunge 28 milioni di spettatori in prima serata, tutti in attesa del concorrente che riuscirà a far parlare il pappagallo, ospite d'onore della trasmissione.

