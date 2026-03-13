Imprese Polato FdI | Ue trovi accordo con Usa per non perdere competitività

Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che l’Unione Europea deve trovare un accordo con gli Stati Uniti per mantenere la competitività delle imprese europee. Le aziende, in particolare quelle del settore logistico, hanno affrontato negli ultimi mesi difficoltà legate ai dazi statunitensi e ai recenti problemi in Medio Oriente. La situazione attuale mette in evidenza le sfide che le imprese devono affrontare quotidianamente.

(Adnkronos) – Il mondo delle imprese, e quello della logistica in modo particolare, hanno sofferto nell’ultimo anno 'i dazi statunitensi' e 'oggi i grandi problemi in Medio Oriente. Un imprenditore cosa desidera? Stabilità, concretezza. L'accordo che non viene sottoscritto tra gli Stati Uniti e l'Ue, per tutta una serie di scelte politiche, è un errore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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