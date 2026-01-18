Tre partiti Ue | stop accordo dazi Usa-Ue

Recentemente, i leader dei principali gruppi politici del Parlamento Europeo, tra cui Manfred Weber, Iratxe Garcia Pérez e Valérie Hayer, hanno richiesto la sospensione dell’accordo tra Ue e Stati Uniti sui dazi. Questa richiesta riflette le tensioni crescenti e la volontà di rivedere gli accordi commerciali in un contesto di discussioni e negoziazioni tra le parti.

2.12 Dopo il presidente del gruppo Ppe al Parlamento Europeo, Manfred Weber, anche Iratxe Garcia Pérez, leader di S&D, e Valérie Hayer, presidente del centrista Renew, chiedono la sospensione dell'accordo Ue-Usa sui dazi. "Renew Europe non può votare l'accordo commerciale di Turnberry e l'attivazione dello strumento anti-coercizione dovrebbe essere esplicitamente presa in considerazione", afferma Hayer."Dobbiamo agire,sospendere i negoziati sull' accordo commerciale Ue-Usa e attivare l'anti-coercizione",le fa eco Pérez.

