Lucarelli contro Arisa | Cuore di cristallo canzone stucchevole da ospizio se questo è l’effetto Ozempic meglio tornare a bucarsi con altro

Una giornalista ha commentato duramente il brano della cantante “Cuore di cristallo”, definendolo stucchevole e da ospizio, e criticando anche l’effetto di Ozempic sulla cantante. Ha espresso il suo disappunto per il risultato della gara, ritenendo incomprensibile che la canzone abbia rischiato di vincere e si sia classificata al quarto posto. Le sue parole hanno suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo.

La giornalista contro la cantante per il suo brano Cuore di cristallo: "Il fatto che abbia rischiato di vincere è incomprensibile così come questo generoso quarto posto. La sua canzone è così stucchevole e caramellosa che ho dovuto riascoltare otto volte quella di Elettra Lamborghini per non incanal.