Direttore generale in Provincia Il caso finisce in Parlamento

Il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Gianfranco Maccarone ha criticato duramente la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, riguardo alla recente decisione di istituire e nominare il nuovo direttore generale, Marco Ceccanti. La questione, che riguarda la nomina avvenuta con delibera del 19 dicembre e valida dal 1° gennaio 2026, ha suscitato un dibattito che ora si estende anche in Parlamento.

Duro attacco del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Gianfranco Maccarone (nella foto) contro la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti sull’istituzione e sulla nomina del nuovo direttore generale: "Lo scorso 19 dicembre la Provincia di Siena ha reso noto che dal 1° gennaio 2026 sarà dotata della figura facoltativa del direttore generale, all’esito del percorso di selezione avviato negli scorsi mesi, culminato con la nomina di Marco Ceccanti già dirigente in servizio presso la Provincia stessa – le parole di Maccarone –. Sul tema abbiamo presentato una domanda d’attualità nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale di dicembre, chiedendo contezza delle motivazioni che hanno spinto la presidente a istituire questa nuova figura e a ridisegnare l’organizzazione dell’ente". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Direttore generale in Provincia. Il caso finisce in Parlamento Leggi anche: Policlinico, il direttore generale sul caso D’Alcontres: "Avviata indagine interna e richiesti gli atti alla Procura" Leggi anche: Il Teatro San Carlo assume il figlio del direttore generale: l’ultimo caso di nepotismo della sinistra napoletana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Direttore generale in Provincia. Il caso finisce in Parlamento; Provincia, si prepara il “dopo Silva”, Patelli: «Sarà una soluzione interna»; Provincia di Siena: consigliere Maccarone (FDI), “la nomina del nuovo Direttore Generale dell’Ente è una figura inutile che peserà per centinaia di migliaia di Euro sulle tasche dei contribuenti; chiederemo all’On. Michelotti di presentare un’interrogazione parl; Comune di Latina, pronto il bando per il nuovo direttore generale. Direttore generale in Provincia. Il caso finisce in Parlamento - Duro attacco del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Gianfranco Maccarone (nella foto) contro la presidente della Provincia di ... lanazione.it

Colpo di scena, Ceccanti primo DG della Provincia di Siena - Dall’1 gennaio 2026 la Provincia di Siena cambierà volto: il comandante della Polizia Provinciale Marco Ceccanti sarà il nuovo direttore general ... radiosienatv.it

La Provincia di Siena si potenzia e si riorganizza: nuovo organigramma. Direttore generale e quattro settori per essere ancora più vicina ai territori - Rafforzare l’efficienza dell’ente, valorizzare le competenze interne e garantire una maggiore capacità di risposta alle esigenze dei territori, in un contesto in cui le Province italiane sono chiamate ... antennaradioesse.it

Il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza ha ufficializzato la revoca della comunicazione del nuovo contratto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.