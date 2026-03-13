Imperia | la riforma che separa giudici e PM

A Imperia si è svolta una riunione importante riguardo alla riforma che prevede la separazione tra giudici e pubblici ministeri. La discussione ha coinvolto rappresentanti del sistema giudiziario e ha segnato un momento chiave nel dibattito sulla riforma. Durante l'incontro sono stati affrontati aspetti organizzativi e procedurali legati al cambiamento in corso nel settore giudiziario italiano.

Nel cuore della Liguria occidentale, a Imperia, si è tenuta una riunione decisiva sul futuro del sistema giudiziario italiano. Il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha preso la parola davanti ai cittadini per spiegare le ragioni di un referendum che mira a separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri. L’evento, organizzato dall’associazione civica Polis, ha riunito autorità locali e nazionali per discutere una riforma definita come straordinaria perché strettamente allineata alla Costituzione. L’incontro si è svolto nell’auditorium della Camera di commercio di Imperia, trasformando il centro cittadino in un punto focale per il dibattito nazionale sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia: la riforma che separa giudici e PM Articoli correlati Leggi anche: Cosa ne pensa la politica romana della riforma che separa le carriere dei giudici "Riforma giusta, ho visto giudici che cedono ai voleri dei pm"Comincia con un ricordo: "Ho iniziato come pm alla Procura della pretura di Siracusa. Contenuti utili per approfondire Imperia la riforma che separa giudici e... Temi più discussi: Imperia, nasce il comitato Giuliano Vassalli per il Sì: appello al voto per la riforma della giustizia; Referendum, Sì Riforma: Da Gratteri fake news su Sal Da Vinci; Incontri e dibattiti sul referendum Settimana di confronto tra Sì e No; L'imam chiama alle urne, il fronte del no si estende all'islam. Referendum, vice ministro della Giustizia a Imperia: «Riforma straordinaria perché costituzionale»«Se sapessi che questa riforma minasse l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, sono sincero, non la voterei» ... riviera24.it Giustizia sotto accusa, a Imperia il fronte del No alla riforma NordioImperia. Perché è giusto votare no . E’ questo il titolo dell’evento conclusivo della campagna referendaria dedicata alla riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio. L’appuntamento ... riviera24.it Nel 1798, Triora aveva 9.133 abitanti. Oggi ne conta 414. Lo stesso borgo. Le stesse strade in pietra. Le stesse chiese. Solo che quasi nessuno ci vive più. Triora è un paese medievale nell'entroterra di Imperia, aggrappato a una cresta ligure a 780 metri di qu - facebook.com facebook