Riforma giusta, ho visto giudici che cedono ai voleri dei pm.

Comincia con un ricordo: "Ho iniziato come pm alla Procura della pretura di Siracusa. Sa, allora, nel 1989, esisteva ancora la pretura. Ed ero convinto di poter cambiare il mondo". E l'ha cambiato? Giacomo Rocchi, presidente della prima sezione penale della Cassazione, quella che tratta gli omicidi e i fatti di sangue, sorride: "Forse sono cambiato io. Dopo qualche tempo scoprii che vicino a me aveva lavorato un giudice, Rosario Livatino, che era stato ucciso dai mafiosi. La sua figura mi ha colpito, quasi mi ha calamitato e ha indirizzato le mie riflessioni". Che cosa in particolare? "Lui predicava la discrezione, direi il silenzio del giudice chiamato ad una personale elaborazione - sono sue parole - dettata dalla meditazione del caso concreto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

