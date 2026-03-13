Immigrazione tunisino ed egiziano scarcerati a fine pena e rimpatriati

Nella giornata di mercoledì e giovedì, l’Ufficio Immigrazione ha gestito le pratiche per l’espulsione di due cittadini stranieri, uno tunisino e uno egiziano, entrambi rimpatriati dopo aver completato la pena. I due individui erano stati trattenuti in seguito a irregolarità amministrative e successivamente liberati al termine delle procedure di espulsione.

Nella giornata di mercoledì 12 marzo e giovedì 13 marzo, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di due cittadini irregolari Nella giornata di mercoledì e giovedì, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di due cittadini irregolari. Il primo è un egiziano di 34 anni scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza dopo aver espiato una condanna di 15 mesi per stupefacenti e 2 anni per rapina aggravata, e il secondo un tunisino di43 anni, anche lui scarcerato per fine pena, dopo aver espiato una condanna per cumulo pene di 4 anni e 7 mesi per stupefacenti, oltraggio e resistenza e per reingresso sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Bergamo, egiziano trovato morto in strada: c’è un sospettato. Arrestato 53enne tunisinoBergamo – Un 53enne tunisino è stato fermato su disposizione del pm di Bergamo perché ritenuto responsabile della morte di Hassan Matrid, l'egiziano... Immigrazione clandestina a Bari: tre soggetti irregolari espulsi e rimpatriatiSu disposizione del Questore Gargano, un albanese irregolare con decreto di espulsione, rimpatriato via nave, due georgiani con precedenti riportati... Aggiornamenti e notizie su Immigrazione tunisino ed egiziano... Temi più discussi: Como, prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare. La Polizia di Stato di Como espelle 13 irregolari.; La guerra in Iran rischia di mettere sotto pressione le rotte migratorie; Guerra tra bande a Piacenza: condannato il capo della fazione tunisina. Chiusa la barberia-covo; Decreto Sicurezza 2026: restrizione del diritto di asilo. Contrasto all’immigrazione clandestina, espulsi due stranieri irregolariNegli ultimi due giorni, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di due cittadini irregolari. Si tratta ... piacenzasera.it Contrasto all’immigrazione clandestina la Questura di Como espelle 13 cittadini stranieriLa Polizia di Stato di Como, nel corso delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e dei servizi dedicati a ... valtellinanews.it Alessandro Morelli. . Eccole le risorse coccolate dalla sinistra. Galera e poi espulsione! E tu che cosa ne pensi #immigrazione #immigrati #violenza #sicurezza #roma #sinistra #accoglienza #integrazione - facebook.com facebook #Immigrazione: i permessi UE di soggiorno e lavoro devono essere decisi entro 90 giorni dalle PA , per velocizzare le procedure e garantire certezza ai richiedenti gdc.ancidigitale.it/immigrazione-p… x.com