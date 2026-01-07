Bergamo egiziano trovato morto in strada | c’è un sospettato Arrestato 53enne tunisino

A Bergamo, un uomo di 53 anni di origine tunisina è stato arrestato su disposizione del pm, sospettato della morte di Hassan Matrid, un egiziano di 43 anni ritrovato senza vita il 5 gennaio lungo una strada provinciale. L’indagine è ancora in corso per stabilire le cause del decesso e il ruolo dell’arrestato.

Bergamo – Un 53enne tunisino è stato fermato su disposizione del pm di Bergamo perché ritenuto responsabile della morte di Hassan Matrid, l'egiziano di 43 anni il cui cadavere è stato trovato la mattina del 5 gennaio ai margini della strada provinciale che porta a Taleggio, in provincia di Bergamo. BERGAMOTALEGGIO==LA PIAZZOLA DOVE E' STATO TROVATO IL CADAVERE DELL' EGIZIANO HASSAN MATRID (IN FOTO)FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Attraverso l'analisi incrociata dei tabulati telefonici della vittima e dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata e dall'esame dei sistemi di lettura delle targhe, i carabinieri di Bergamo sono riusciti a individuare il furgone utilizzato per trasportare il corpo della vittima sul luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

