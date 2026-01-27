Immigrazione clandestina a Bari | tre soggetti irregolari espulsi e rimpatriati

La lotta all’immigrazione irregolare a Bari prosegue con l’espulsione e il rimpatrio di soggetti non regolari. Le forze dell’ordine intensificano le attività di prevenzione e repressione per garantire il rispetto delle normative sull’immigrazione. Questo intervento mira a mantenere l’ordine pubblico e favorire un efficace controllo del territorio.

Su disposizione del Questore Gargano, un albanese irregolare con decreto di espulsione, rimpatriato via nave, due georgiani con precedenti riportati in patria con volo charter Prosegue a Bari l’attività di prevenzione e repressione in materia di immigrazione irregolare da parte delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi, nell’ambito di specifici servizi disposti dal questore di Bari Annino Gargano, la polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio finalizzati al contrasto dei reati legati alla permanenza illegale in Italia. Le operazioni hanno portato all’emissione di provvedimenti di espulsione e a tre rimpatri coatti eseguiti tra il porto di Bari e l’aeroporto di Roma Fiumicino.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bari Immigrazione

Nell’ambito delle attività di controllo sull’immigrazione, sono stati espulsi sei stranieri irregolari e sono state elevate sanzioni per circa 25.

La Questura di Piacenza prosegue le proprie iniziative volte a contrastare l’immigrazione clandestina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bari Immigrazione

Argomenti discussi: Tre immigrati clandestini espulsi dalla questura; Questura di Piacenza: in due giorni espulsi tre immigrati clandestini; Questura. Due accompagnamenti al centri di permanenza per il rimpatrio ed uno a Casablanca; IMBRATTA IL MURO DELL’INTENDENZA DI FINANZA A LATINA: DENUNCIATO 58ENNE.

Contrasto all’immigrazione clandestina, tre espulsi dalla Questura di PiacenzaContinua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina. A comunicare gli ultimi tre provvedimenti di ... piacenzasera.it

Immigrazione clandestina, un arresto e un’espulsioneNell’ambito di un servizio di controllo del territorio a Viterbo, la polizia ha fermato due tunisini di 20 e 29 anni in via Saffi ... civonline.it

Il contrasto all'immigrazione clandestina rischia di diventare un boomerang - facebook.com facebook