Ilva manifestazione d’interesse da Jindal Urso | Confronto con quella di Flacks

Il gruppo indiano Jindal ha presentato mercoledì sera una manifestazione d’interesse ai commissari che gestiscono il negoziato sull’ex Ilva. L’annuncio è arrivato in un momento in cui si discute di possibili interventi sul sito industriale. Il ministro ha dichiarato che ci sarà un confronto con l’offerta di Flacks, senza fornire ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

Per l'ex Ilva c'è anche la manifestazione d'interesse del gruppo indiano Jindal, presentata mercoledì sera ai commissari che si occupano del negoziato. Ad annunciarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l'informativa sulla situazione dello stabilimento. La discesa in campo di Jindal, secondo il ministro, «apre una nuova fase nel negoziato che speriamo possa portare il timone di Ilva in mani sicure entro la fine del mese di aprile, quando l'impianto sarà in grado di produrre 4 milioni di tonnellate d'acciaio, da molti considerato il livello necessario per essere competitivi». Adesso, bisognerà valutare la manifestazione d'interesse e confrontarla con quella del gruppo americano Flacks, con cui è stato avviato un «negoziato diretto a gennaio».