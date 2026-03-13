A Pisa, città nota per la sua tradizione scientifica, si è stabilito il primo collegamento internet 40 anni fa. Questo evento segna un passo importante nella storia digitale, con la rete che si collega per la prima volta nel contesto locale. La giornata è stata celebrata con eventi pubblici e testimonianze di chi ha vissuto da vicino questa rivoluzione tecnologica.

di Antonia Casini Pisa città della scienza e dell’innovazione, patria di grandi studiosi. Qui, quasi 40 anni fa (era il 30 aprile del 1986), si stabilì il primo collegamento internet in Italia, partito da Palazzo Venera in via Santa Maria, sede dell’allora Cnuce-Cnr (Centro nazionale universitario di calcolo elettronico, che già nel 1974 era passato al Cnr). Una rete, dunque, che arriva da lontano e ha attraversato i secoli. La nostra città ha infatti ospitato uno dei più grandi matematici, Leonardo Fibonacci (figlio di Bonaccio), che ideò nel 1200 la successione di numeri interi, in cui ciascuno è la somma dei due precedenti, eccetto i primi due che sono, per definizione, 0 e 1; ma anche Galileo Galilei con le sue invenzioni rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il web 40 anni dopo. A Pisa il primo collegamento

