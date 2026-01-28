Dopo più di 23 anni arrivano i fondi per completare il collegamento fra il porto di Ortona e l' autostrada

Dopo più di 23 anni, finalmente arrivano i fondi per completare il collegamento tra il porto di Ortona e l’autostrada A14. Sono stati stanziati 500mila euro, che permetteranno di completare la bretella di collegamento. La notizia è una svolta per il traffico e le attività portuali della zona, che aspettavano questa sistemazione da tempo. Ora si attende solo l’avvio dei lavori.

Arrivano 500mila euro di finanziamento per completare la bretella di collegamento fra il porto di Ortona e il casello dell'autostrada A14. Il contirbuto è inserito nella legge di bilancio 2027. Ne dà notizia il senatore abruzzese di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi, capogruppo della commissione Lavori pubblici. “Il completamento della bretella - dice - rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la logistica dello scalo ortonese e, più in generale, per rafforzare la competitività del sistema produttivo e portuale abruzzese. Per questa ragione ho inserito, all’interno della legge di bilancio, un finanziamento per l’annualità 2027, in favore della Regione Abruzzo, pari a 500 mila euro, destinato a sostenere l’ultimazione dell’arteria stradale”.🔗 Leggi su Chietitoday.it



