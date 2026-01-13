’40 anni suonati’ Al teatro Shalom il primo concerto

Giovedì prossimo al Teatro Shalom di Empoli si inaugura la stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Il primo appuntamento, intitolato

EMPOLI Al via giovedì prossimo al Teatro Shalom di Empoli la stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Nel primo appuntamento, in coproduzione con l’Associazione Il Contrappunto, sarà protagonista l’ Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, la compagine di musicisti del territorio nata in sinergia con Il Contrappunto durante il centenario busoniano. Per questa occasione l’Orchestra sarà affiancata dai solisti Angela Camerini al flauto e Marcello Nesi alla tromba. La direzione è affidata ad Andrea Mura, compositore, arrangiatore e fondatore de Il Contrappunto. Il programma - nell’ambito della rassegna “40 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

