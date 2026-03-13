Il volto di Dio e quello dell’uomo | al Mudia una mostra tra arte e spiritualità

Al Mudia di Agrigento è in corso una mostra intitolata “Il volto di Dio, il volto dell’uomo” che combina opere di arte sacra, devozione popolare e tradizione locale. La rassegna si svolge nella chiesa di San Lorenzo, sede del museo diocesano, e presenta un percorso tra immagini e simboli legati alla rappresentazione religiosa e alla cultura figurativa del territorio.

Un percorso tra arte sacra, devozione popolare e tradizione figurativa del territorio. Il Museo diocesano dell’arcidiocesi di Agrigento promuove la mostra “Il volto di Dio, il volto dell’uomo” ospitata nella chiesa di San Lorenzo, sede del polo espositivo Mudia. L’inaugurazione è in programma mercoledì 18 marzo alle ore 11,30. L’esposizione resterà aperta al pubblico dal 19 marzo al 19 maggio e propone un itinerario che intreccia fede, bellezza e patrimonio artistico della diocesi agrigentina. Il percorso è articolato in cinque sezioni tematiche – Rivelazione, Dono, Cammino, Attesa e Risurrezione – e accompagna i visitatori in un viaggio attraverso la spiritualità cristiana e le forme della devozione popolare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Minneapolis, video mostra agenti dell’ICE colpire un uomo al volto con ginocchiate(LaPresse) Le tensioni tra agenti federali dell’immigrazione e la popolazione di Minneapolis continuano a crescere a sei giorni dalla morte di Renee...

Leggi anche: Nemetona al MO.CA: l’arte di Laura Santamaria tra mito celtico, spiritualità e radici ancestrali bresciane.

The Lost City of Cecil B. DeMille (2016) One filmmaker's 30-year quest for cinematic treasure

Aggiornamenti e notizie su Il volto di Dio e quello dell'uomo al...

Temi più discussi: Chiesa S.Lorenzo: Il Volto di Dio, il Volto dell’Uomo, itinerario di arte e fede; Qui nascosta per essere volto di Gesù; Non solo Padre; Indossare gli occhiali di Dio per dare un’anima alla politica: la catechesi di don Bruno Bignami.

Il volto doppio della Chiesa: tra fragilità umana e presenza divinaIl Papa spiega che la santità della Chiesa nasce dal fatto che Cristo abita la comunità attraverso la fragilità dei suoi membri, illustrando il concetto con immagini tratte dalla vita di Gesù ... tuobenessere.it

La lettera di Don Mimmo Battaglia: «Dio è il volto dei bambini di Gaza e dei giovani di Napoli»Grazie, Papa Leone, grazie per averci confermato nella fede, per averci ripetuto quanto il Signore ogni giorno dice a ciascuno di noi e ad ogni creatura: «Ti ho amato» (Ap 3,9). Sì, ci ha amati. Da ... ilmattino.it

«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza, e amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c'è altro comandamento più grande di questi». (Dal Vangelo secondo Marco 12, 28-31) x.com

Quarto giorno della Novena a San Giuseppe: Ricordando il silenzio di San Giuseppe, che gli permise di ascoltare la voce di Dio che gli parlava indirizzandolo sempre e dovunque, facciamo silenzio interiore, pregando perché tutti sappiano nel silenzio accogli - facebook.com facebook