A Minneapolis, un video mostra agenti dell’ICE colpire un uomo al volto con ginocchiate, aggravando le tensioni tra le forze federali e la comunità locale. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione, a pochi giorni dalla morte di Renee Good, avvenuta durante un intervento delle stesse forze. La situazione evidenzia le difficoltà nel rapporto tra autorità e cittadini in una città già segnata da recenti episodi di tensione.

(LaPresse) Le tensioni tra agenti federali dell’immigrazione e la popolazione di Minneapolis continuano a crescere a sei giorni dalla morte di Renee Good, colpita alla testa da un agente dell’ICE mentre era alla guida della sua auto. L’episodio ha scatenato nuove proteste e ha acceso i riflettori sulla gestione federale della sicurezza in città. Un nuovo video, girato da Monica Bicking, infermiera e volontaria in un rifugio per senzatetto, mostra un uomo immobilizzato a terra mentre un agente federale lo colpisce con diverse ginocchiate al volto. Bicking, che non partecipa intenzionalmente alle manifestazioni, porta con sé un fischietto per segnalare la presenza degli agenti, sottolineando come le tensioni siano ormai quotidiane per i residenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, video mostra agenti dell’ICE colpire un uomo al volto con ginocchiate

