Nemetona al MOCA | l’arte di Laura Santamaria tra mito celtico spiritualità e radici ancestrali bresciane

Laura Santamaria porta in mostra al MO.CA di Brescia le sue opere ispirate ai miti celtici e alle tradizioni antiche, dopo aver raccolto ispirazione durante un viaggio in Irlanda. La artista utilizza colori vivaci e materiali naturali per rappresentare il legame tra spiritualità e radici profonde. La mostra, intitolata “Nemetona”, si concentra sul ruolo della dea celtica e sulla connessione tra femminile e sacro, attirando l’attenzione di un pubblico interessato alle culture antiche.

Nemetona al MO.CA di Brescia: Laura Santamaria esplora il sacro e il femminile. Brescia si prepara ad accogliere la mostra personale di Laura Santamaria, intitolata "Nemetona", che aprirà al MO.CA – Centro per le Nuove Culture il 14 febbraio 2026. L'esposizione, curata da Jessica Tanghetti, intreccia archeologia, mito e spiritualità attraverso pittura, scultura e installazioni, indagando il rapporto tra il visibile e l'invisibile e l'energia del femminile. Un dialogo tra arte e radici ancestrali. La mostra di Laura Santamaria rappresenta un'occasione significativa per il panorama culturale bresciano.