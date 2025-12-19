Padova mister Andreoletti | Classifica bellissima ma non siamo a maggio Non sottovaluteremo la Sampdoria
Il Padova si prepara all’ultimo impegno del 2025 all’Euganeo, con mister Andreoletti che avverte: la classifica è incoraggiante, ma non bisogna sottovalutare la Sampdoria. I blucerchiati, ancora in difficoltà, arrivano in Veneto con la determinazione di chi vuole risalire, consapevoli delle sfide che li attendono. Una partita importante per chiudere l’anno con entusiasmo e guardare avanti con fiducia.
Impegno conclusivo in questo 2025 all'Euganeo per il Padova. In Veneto sbarca la Sampdoria del duo Foti-Gregucci, sempre impelagata nei bassifondi della classifica e reduce da 3 k.o. consecutivi lontana da Marassi. Una gara da dentro e fuori per i doriani, una gara più leggera, ma sempre da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
